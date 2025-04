Trump dazi | Tutti mi chiamano per baciarmi il c*lo

Trump durante la Cena del National Republican Congressional Committee a Washington.“Vi dico che questi Paesi ci stanno chiamando per baciarmi il c*lo”. Si è espresso così Donald Trump durante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington, parlando dei Paesi colpiti dai dazi che vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe “muoiono dalla voglia” di fare un accordo.Trump: “Penso che la Cina a un certo punto farà un accordo”E ancora: “Penso che la Cina farà un accordo ad un certo punto”: lo ha detto Donald Trump.Trump ai repubblicani: “So quello che sto facendo”“So quello che sto facendo”: ha detto Donald Trump intervenendo alla cena di gala del National Republican Congressional Committee a Washington, dove ha continuato a difendere i suoi dazi affermando che altri paesi vogliono fare accordi. Dayitalianews.com - Trump, dazi: “Tutti mi chiamano per baciarmi il c*lo” Leggi su Dayitalianews.com Le dichiarazioni del Presidentedurante la Cena del National Republican Congressional Committee a Washington.“Vi dico che questi Paesi ci stanno chiamando peril”. Si è espresso così Donalddurante la cena del National Republican Congressional Committee a Washington, parlando dei Paesi colpiti daiche vogliono trattare per ridurre le tariffe. Rivolgendosi alla platea dei repubblicani per rivendicare la sua linea dura, il presidente americano ha assicurano che i tanti Paesi colpiti dalle tariffe “muoiono dalla voglia” di fare un accordo.: “Penso che la Cina a un certo punto farà un accordo”E ancora: “Penso che la Cina farà un accordo ad un certo punto”: lo ha detto Donaldai repubblicani: “So quello che sto facendo”“So quello che sto facendo”: ha detto Donaldintervenendo alla cena di gala del National Republican Congressional Committee a Washington, dove ha continuato a difendere i suoiaffermando che altri paesi vogliono fare accordi.

