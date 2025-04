Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi, giovedì 9 aprile a Bologna

, 92025 - Anche per la giornata di, vi proponiamo una guida agli appuntamenti da non perdere, tra arte e cultura, sotto le Due Torri. Vediamo insieme. Parte24Frame Future Film Festival negli spazi di Dumbo: qui, ci saranno workshop, anteprime, giochi ed esperienze. Il festival apre alle 9.30 e resta aperto fino a notte. Alle 18, Titti Marrone presenta alla libreria Coop Zanichelli il suo libro Primmammore, insieme con Annamaria Tagliavini. Sempre alle 18, in Salaborsa, Michele Serra parla del suo libro Osso. Anche i cani sognano, insieme con Patrizio Roversi. Alle 20, l'Auditorium Manzoni ospita Nel 'fantastico' della politica, un incontro nell'ambito di In Controluce 2025. Percorsi d'Opera tra Arte e Storia: attesi i musicisti Laura Stella, Claudia Ceraulo e Amedeo Salvato.