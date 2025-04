Ilfattoquotidiano.it - Daniela Santanchè, la gup “applicata” all’udienza si oppone al Csm. “Non c’è prescrizione”

“Non c’è pericolo di” e, colpo di scena, la giudice di Milano Tiziana Gueli – che era stataal procedimento dal presidente del Tribunale di Milano perché dal 1 aprile si è “traferita” al dibattimento – ha presentato opposizione al Csm contro il provvedimento con cui Fabio Roia, il 27 marzo scorso, ha disposto che restipreliminare, con al centro l’accusa di truffa aggravata all’Inps, a carico die altri per l’udienza del 20 maggio e per le successive. La giudice da aprile è passata dall’ufficio gip alla IX sezione penale. L’atto di opposizione sarà valutato dalla settima commissione, a cui spetterà formulare una proposta al plenum, che dovrà votare. In una quindicina di giorni il Csm si dovrebbe pronunciare. La giudice, davanti alla quale si erano tenute tre udienze da ottobre, compresa l’ultima brevissima del 26 marzo di rinvio a fine maggio per la richiesta di termini a difesa del nuovo legale di, Salvatore Pino, era già stata prorogata nel suo incarico all’ufficio gip da fine febbraio fino al 31 marzo.