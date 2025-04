Milan inghippo Walker tra l' infortunio e il riscatto in dubbio

Milano, 9 aprile 2025 – Kyle Walker e il Milan: dagli applausi ai dubbi, passando per il recente infortunio che lo terrà fuori quasi un mese. In principio, l'impatto. Notevole: personalità ed esperienza in una zona a far rima spesso con tallone d'Achille con Calabria prima ed Emerson Royal. Poi, i primi interrogativi su un riscatto che a gennaio sembrava una formalità: 5 milioni da versare al City in estate. Ora, anche un infortunio rimediato ieri in allenamento: "Ac Milan comunica Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione". Il 34enne, fin qui, ha totalizzato 12 presenze in maglia rossonera.

