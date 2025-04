Tpi.it - Tombe rimosse al cimitero dei feti a Brescia, due dirigenti del Comune rischiano il processo

Leggi su Tpi.it

Venerdì 11 aprile si terrà l’udienza preliminare per il caso delle 2.500al “dei” di. Due responsabili dei servizi cimiteriali deldella Loggia, Elisabetta Begni e Monik Liliana Peritore,il rinvio a giudizio per i reati di violazione di sepolcro, vilipendio die cadaveri e sottrazione di cadavere.L’inchiesta è partita da una serie di denunce presentate dalle famiglie coinvolte dalle esumazioni, che secondo l’accusa sarebbero state eseguite in modo irregolare.I fatti risalgono al 2021. Secondo quanto ricostruito, all’interno delmonumentale Vantiniano dic’era un’area riservata alla sepoltura die bimbi morti durante o poco dopo il parto. In alcuni casi – principalmente dopo interruzioni di gravidanza volontarie o aborti spontanei – le sepolture erano avvenute all’insaputa delle donne interessate (si sospetta con il coinvolgimento di associazioni pro-vita).