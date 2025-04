Puntomagazine.it - Qualiano: aggressione al titolare e al tecnico del negozio d’informatica CMI

Alla base dell’avvenuta auna incomprensione sulla gestione di un sito web e vecchi creditiUnainspiegabile quella avvenuta ieri alle 19 circa in via Rosselli apresso il notodi informatica CMI di. A farne le spese ildele il.Un cliente armato di una pezzo di tubo da impalcatura di oltre un metro è entrato nele ha sfasciato ilcreando notevoli danni alla vetrata e al materiale esposto all’interno del locale.L’uomo sarebbe arrivato con un furgoncino e, dal vano di carico del mezzo, avrebbe estratto il tubo con cui avrebbe messo in atto l’.L’uomo, si sarebbe scagliato contro ile alinformatico. Il secondo è dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari del prontosoccorso presso l’Ospedale di Giugliano in codice verde.