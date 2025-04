Al Vinitaly si fanno apprezzare i vini valtellinesi

vinitaly si sono fatte molto apprezzare le produzioni del territorio della provincia di Sondrio, assolute protagoniste al padiglione Lombardia.Spazi dedicatiIl Consorzio di tutela vini di Valtellina ha avuto a sua disposizione uno spazio dedicato dove hanno esposto le cantine Arpepe. Sondriotoday.it - Al Vinitaly si fanno apprezzare i vini valtellinesi Leggi su Sondriotoday.it Alsi sono fatte moltole produzioni del territorio della provincia di Sondrio, assolute protagoniste al padiglione Lombardia.Spazi dedicatiIl Consorzio di tuteladi Valtellina ha avuto a sua disposizione uno spazio dedicato dove hanno esposto le cantine Arpepe.

Al Vinitaly si fanno apprezzare i vini valtellinesi. Al Vinitaly l’enoteca dei vini dealcolati fa breccia tra i più giovani. Vinitaly 2025: preview delle novità. Al via a Verona il Vinitaly 2025: la Calabria si presenta con la sua prima Docg. Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene. L’Etna dieci anni fa… che successo la nostra masterclass al Vinitaly!. Ne parlano su altre fonti

I primi effetti dei dazi si fanno sentire sui produttori di vini italiani, e fanno male - Al Vinitaly di Verona le Associazioni della filiera vitivinicola nazionale chiedono alle istituzioni una "sospensione dell’applicazione dei dazi" ... (fanpage.it)

Vinitaly, nuovi mercati per compensare gli Usa ed evitare ritorsioni - dal nostro inviato VERONA - No a dazi sul whisky americano per evitare ritorsioni ulteriori di Trump sul vino dopo le tariffe doganali al 20% appena annunciate, sì a politiche mirate per ... (ilgazzettino.it)

Vinitaly: coi dazi 50% cantine verso altri mercati, 33% in Usa - I dazi Usa stanno facendo cambiare strategia commerciale alle imprese vitivinicole presenti al 57/o Vinitaly in corso a Veronafiere. (ANSA) ... (ansa.it)