Spiagge e fondali puliti | volontari e studenti in azione a Terracina

, 9 aprile 2025 – Grazie al supporto deiLegambiente e alla presenza attiva della prof.ssa Marta Minà, referente del PCTO “Sentinelle del Verde” definito con Legambientepresso il Liceo Statale “Leonardo Da Vinci”, e grazie alla presenza degli alunni, è tornata per l’ottavo anno consecutivo a, sabato 5 aprile,2025, la storica campagna di Legambiente che da 35 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitcollettiva di pulizia die arenili dai rifiuti abbandonati.Dal 4 al 6 aprile sono state oltre 90 le iniziative in programma in Italia (di cui 76 aperte al pubblico) organizzate in 17 regioni (non solo costiere ma anche dell’entroterra, per la presenza di fiumi e laghi) da Legambiente e 78 dei suoi Circoli e Regionali, a cui si aggiungono quelle oltre confine grazie alla sinergia con la campagna internazionale Clean Up the Med.