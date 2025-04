Lopinionista.it - “Bruciare”, il primo romanzo pubblicato in Italia di Naomi Booth

MILANO – E’ disponibile in tutte le librerie da oggi, mercoledì 9 aprile, “”, ilindi, la scrittrice inglese e docente di scrittura e letteratura alla York St John University il cui lavoro accademico si concentra sulla storia letteraria e sulla narrativa contemporanea, specialmente in relazione alle rappresentazioni dell’ambiente e del corpo.Definito dalla critica in molti modi, dafantascientifico a horror contemporaneo, da manifesto femminista a giallo speculativo, “”, selezionato tra i 50 romanzi che dovresti assolutamente leggere per The Guardian che lo ha inserito anche tra i finalisti del Not the booker award, racconta, o per meglio dire esplora, alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo come la gravidanza e la maternità, l’amore, la fuga dalle città, la natura e la contaminazione ambientale, ma soprattutto la paura che a causa delle nostre stesse azioni tutto ciò a cui siamo legati finisca.