Emergenza Sanità in Calabria | Bevacqua critica l’approccio ospedaliero di Occhiuto e sollecita un cambio di rotta

Emergenza sanitaria in Calabria continua a essere al centro del dibattito politico regionale. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, ha recentemente espresso forte preoccupazione per l'approccio adottato dalla giunta regionale di centrodestra, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, riguardo alla gestione del sistema sanitario. Secondo Bevacqua, l'attuale modello, che continua a privilegiare la rete ospedaliera, è un "errore storico" che rischia di non rispondere adeguatamente alle reali necessità della popolazione calabrese.Durante un consiglio regionale appositamente convocato per discutere della situazione sanitaria, Bevacqua ha sottolineato la necessità di un intervento urgente per riformare un sistema che, a suo avviso, è ancora troppo vulnerabile.

