Delitto Garlasco parere parzialmente positivo alla semilibertà di Alberto Stasi

parere parzialmente positivo alla semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.Delitto Garlasco, le parole del legale di Stasi“Il tribunale ha dato parere parzialmente positivo ma il tribunale, come da prassi, si riserva la decisione e cosa deciderà lo sapremo dopo la camera di consiglio che non è partecipata”, ha detto ai cronisti il legale Glauco Gasperini (sostituto dell’avvocato Bocellari), difensore di Alberto Stasi, che oggi è a Pavia.“Alberto Stasi non è venuto per una questione di rispetto della camera di consiglio che è un’udienza che ha delle finalità precise”, ha proseguito l’avvocato dopo l’udienza davanti al giudice di sorveglianza di Milano. “Del capitolo Pavia non parliamo perché è diverso dal procedimento trattato oggi”, ha concluso. Lapresse.it - Delitto Garlasco, parere parzialmente positivo alla semilibertà di Alberto Stasi Leggi su Lapresse.it Il tribunale ha datodi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ail 13 agosto 2007., le parole del legale di“Il tribunale ha datoma il tribunale, come da prassi, si riserva la decisione e cosa deciderà lo sapremo dopo la camera di consiglio che non è partecipata”, ha detto ai cronisti il legale Glauco Gasperini (sostituto dell’avvocato Bocellari), difensore di, che oggi è a Pavia.“non è venuto per una questione di rispetto della camera di consiglio che è un’udienza che ha delle finalità precise”, ha proseguito l’avvocato dopo l’udienza davanti al giudice di sorveglianza di Milano. “Del capitolo Pavia non parliamo perché è diverso dal procedimento trattato oggi”, ha concluso.

