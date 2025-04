Mistermovie.it - Addio a Marvin Levy: Il Pubblicista di Spielberg e Leggenda di Hollywood

Il mondo del cinema piange la scomparsa di, figura iconica che ha rivoluzionato le pubbliche relazioni a. Per oltre cinquant'anni,è stato il braccio destro di Steven, curando la promozione dei suoi film più iconici e diventando unanel settore.Mortodi Stevene premio Oscar, scompare a 96 anniLa carriera diè iniziata a New York, per poi spostarsi adove ha collaborato con MGM e Columbia Pictures. Prima di dedicarsi a, ha lavorato su classici come Ben-Hur, Walking Tall e Taxi Driver, dimostrando fin da subito il suo talento nel creare campagne pubblicitarie di successo. Il 'Sussurratore' di: Un Ruolo Chiave Dietro i Successi CinematograficiIl suo rapporto conè iniziato con Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), trasformandosi in una partnership ineguagliabile.