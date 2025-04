Negoziati Meloni alla Casa Bianca il 17 aprile

Laverita.info - Negoziati, Meloni alla Casa Bianca il 17 aprile Leggi su Laverita.info Annunciata la data dell’incontro con Donald Trump: anche Bruxelles pone le sue speranze nel viaggio. Il premier: «Proporrò la formula zero per zero sui dazi all’Ue, posizione sostenuta pure da Ursula von der Leyen. È fondamentale non amplificare l’impatto delle tariffe».

Negoziati, Meloni alla Casa Bianca il 17 aprile. In vigore i nuovi "dazi reciproci" Usa su 60 paesi, alla Cina maxi aliquota del 104% - Oggi pomeriggio al voto le prime contromisure Ue ai dazi. Meloni mette sul tavolo 25 miliardi per le imprese. Ue: «Bazooka sul tavolo». Trump: «So quello che sto facendo». Hong Kong crolla, apre a -3,76%, Tokyo a -2,6%. Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...". Dazi, da domani tariffe del 104% alla Cina. Annuncio Casa Bianca: «Un errore le loro ritorsioni». Meloni: Trump ha sbagliato, difenderemo gli interessi dell'Italia. Ne parlano su altre fonti

Alla Casa Bianca per il negoziato più difficile - La data precisa, a lungo oscillante nelle agende – non si poteva essere scortesi con il vicepresidente americano Vance, che negli stessi giorni arriva a Roma, né gettarlo tra le braccia di Salvini, ch ... (informazione.it)

Il 17 aprile Meloni alla Casa Bianca. Sfida insieme all'Ue per azzerare le tariffe

Alla Casa Bianca per il negoziato…" - L’Ue: i vincoli di bilancio restano. il governo: spostiamo un po’ dei fondi Pnrr e di coesione Niente panico, gli Usa rappresentano solo il 10% del nostro commercio estero e non li perderemo certo… ... (informazione.it)