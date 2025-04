Dayitalianews.com - Oroscopo di Oggi, 9 Aprile 2025: Energia Nuova per l’Ariete, Sfide in Vista per i Gemelli

Ecco l’di, mercoledì 9, per ciascun segno zodiacale:Ariete Il Sole è favorevole e presto si aggiungerà il supporto di Mercurio. È il momento di essere determinati nelle scelte lavorative e di non lasciare nulla in sospeso. Le stelle favoriscono le relazioni di coppia. ?Toro Giornata promettente e stimolante. Vi sentirete particolarmente determinati sul lavoro, con buone opportunità all’orizzonte. In amore potrebbero sorgere incomprensioni; affrontatele con calma e dialogo sincero. ?La tensione è elevata, soprattutto con la Luna dissonante. Sul lavoro potreste non sentirvi completamente appagati. In amore, cercate di essere più socievoli e aperti al dialogo. ?Cancro Possibili tensioni nella coppia potrebbero destabilizzarvi. Marte nel segno vi rende più audaci nelle decisioni, anche a livello professionale.