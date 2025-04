Chietitoday.it - Le musiche di Cris Ciampoli in prima serata con “Una commedia pericolosa” su Rai1

Leggi su Chietitoday.it

Andrà in onda questa sera, mercoledì 9 aprile, il film “Una” suin, per la regia di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano, Fortunato Cerlino e Gabriella Pession. La colonna sonora e le canzoni originali, cantate da Chiara C. sono state scritte, arrangiate e.