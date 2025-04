GTWC Europe Ferrari prova a confermarsi regina

Ferrari prova a confermarsi regina nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Scatta in Francia dal Paul Ricard una nuova avvincente stagione agonistica per quanto riguarda il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3.Sono ben dieci i marchi coinvolti per il campionato 2025 che come sempre si articolerà su dieci prove: cinque Sprint e cinque Endurance. Le Castellet apre il calendario con la propria 1000km che precederà la 3h di Monza, la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps, la 3h del Nurburgring e la 3h di Barcellona.Ferrari ha ottenuto il titolo 2024 nell'Endurance Cup grazie all'eccellente lavoro di Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera. Il piemontese ed il lombardo hanno primeggiato a bordo della 296 GT3 n. 51 F Corse – Francorchamps Motors lo scorso anno in quel di Jeddah dopo una lunga lotta contro la BMW M4 GT3 n.

