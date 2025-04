De Martino chiude col primato e disintegra Can Yaman Chi vince la sfida dei talk show

Yaman si ferma a una media di 1.835.000 persone pari al 10.9% di share. Su Rai2, il finale stagionale del comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 2.725.000 spettatori pari al 17.6% di share (presentazione: 2.792.000 - 12.9%), chiudendo in bellezza e stravincendo di nuovo la serata. Su Rai3 il nuovo ciclo di Un giorno in pretura di Roberta Petruzzelli, con la prima puntata incentrata sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli alias «Diabolik», ha attirato una media di 488.000 teste pari al 2.6% di share (presentazione: 521. Iltempo.it - De Martino chiude col primato e disintegra Can Yaman. Chi vince la sfida dei talk show Leggi su Iltempo.it Il martedì sera televisivo vede in prime time su Rai1 la serie Morgane - Detective geniale con Audrey Fleurot conquistare l'11.4% di share pari a una media di 2.004.000 spettatori. Su Canale5 il debutto della miniserie Il Turco con Cansi ferma a una media di 1.835.000 persone pari al 10.9% di share. Su Rai2, il finale stagionale del comedyStasera tutto è possibile condotto da Stefano Deha divertito una media di 2.725.000 spettatori pari al 17.6% di share (presentazione: 2.792.000 - 12.9%),ndo in bellezza e strando di nuovo la serata. Su Rai3 il nuovo ciclo di Un giorno in pretura di Roberta Petruzzelli, con la prima puntata incentrata sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli alias «Diabolik», ha attirato una media di 488.000 teste pari al 2.6% di share (presentazione: 521.

