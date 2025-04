VOGLIO FERMARMI E RITROVARE ME STESSO | SIGNORINI LASCIA IL GRANDE FRATELLO?

SIGNORINI ha dato tutto se STESSO per il GRANDE FRATELLO, prima al fianco di Ilary Blasi come opinionista e poi da solo nel doppio ruolo di autore e conduttore.Ora dopo l’ennesima edizione dalla durata monstre con tanto di doppio appuntamento settimanale sente il bisogno di prendersi una pausa di riflessione. Le parole:Il mancato appuntamento a settembre? Non si tratta di una semplice svista: sento davvero il bisogno di prendermi una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo GRANDE FRATELLO. Per ora VOGLIO FERMARMI e RITROVARE me STESSO.Così SIGNORINI a Tv Sorrisi e Canzoni. Dunque a settembre potrebbe esserci un nuovo conduttore nel reality di Canale 5. Staremo a vedere. E voi chi vorreste?L'articolo “VOGLIO FERMARMI E RITROVARE ME STESSO”: SIGNORINI LASCIA IL GRANDE FRATELLO? proviene da BUBINO. Bubinoblog - “VOGLIO FERMARMI E RITROVARE ME STESSO”: SIGNORINI LASCIA IL GRANDE FRATELLO? Leggi su Bubinoblog Alfonsoha dato tutto seper il, prima al fianco di Ilary Blasi come opinionista e poi da solo nel doppio ruolo di autore e conduttore.Ora dopo l’ennesima edizione dalla durata monstre con tanto di doppio appuntamento settimanale sente il bisogno di prendersi una pausa di riflessione. Le parole:Il mancato appuntamento a settembre? Non si tratta di una semplice svista: sento davvero il bisogno di prendermi una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo. Per orame.Cosìa Tv Sorrisi e Canzoni. Dunque a settembre potrebbe esserci un nuovo conduttore nel reality di Canale 5. Staremo a vedere. E voi chi vorreste?L'articolo “ME”:IL? proviene da BUBINO.

Alfonso Signorini dice stop alla conduzione del Grande Fratello: "Mi serve una pausa, voglio ritrovare me stesso". Alfonso Signorini pronto a lasciare il Grande Fratello: le sue ultime dichiarazioni. Maccio Capatonda: «Mi fa paura fare a botte, temo il confronto fisico. Il mio incubo peggiore? Restare senza soldi. Per ritrovare me stesso vado in ritiro. Phil Foden ha detto di aver problemi di salute mentale per le troppe partite giocate. Cesare Cremonini, «Dopo Imola avrei potuto fermarmi, Alaska Baby è il mio viaggio per scoprire me stesso». Angelina Mango torna all'università: «Oggi vado a fare un esame». Ne parlano su altre fonti

Alfonso Signorini dice stop alla conduzione del Grande Fratello: “Mi serve una pausa, voglio ritrovare me stesso” - Alfonso Signorini in un'intervista ha parlato del suo futuro all'interno del programma del Grande Fratello: "Il fatto che non ho dato il mio appuntamento ... (fanpage.it)

Grande Fratello, Alfonso Signorini lascia la conduzione? “Non so nulla, voglio fermarmi e ritrovare me stesso” - Le parole di Alfonso Signorini hanno fatto intuire che potrebbe non essere al timone della prossima edizione del Grande Fratello. (mondotv24.it)