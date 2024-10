I beauty look da copiare dalle sfilate | le acconciature ‘furbe’ e il make up facile per l’autunno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ledi Milano e di Parigi anticipano le tendenze moda della prossima primavera, ma qualcosa già possiamo ‘rubare’: le ispirazioni per il trucco e le idee per i capelli. Non solo abiti, scarpe e borse: in passerella ogni dettaglio – dal colore dello smalto alle sopracciglia – contribuisce a narrare una storia e definire l’estetica di un brand. Le tendenzesono particolarmente interessanti (e facili da) perché non richiedono grandi investimenti: basta avere il prodotto giusto da cui partire, e sperimentare davanti allo specchio. Quest’anno, il motto sembra essere “natural glow”: unup apparentemente inesistente su visi luminosi e morbidi, scaldati sulle guance e tempie come dal primo sole. Il colore c’è, ma è concentrato sulle labbra e agli angoli delle palpebre.