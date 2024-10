Girone C Il Caravaggio vola | secondo Cade il Villa Valle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La sesta giornata di andata ha mescolato gioie e dolori per il quintetto bergamasco inserito nelC. Le luci della ribalta spettano ad unche continua are. La squadra di mister Rota, infatti, si impone (0-1) nella trasferta friulana in casa del Cjarlins Muzane al termine di una sfida combattuta e aperta, decisa dal gol-partita di Coati al 36’ del primo tempo. Una vittoria importnate per i biancorossi, che si ritrovano da soli alposto alle spalle di un Campodarsego che vuole fare il vuoto alle sue spalle e strappa, sul terreno di una valida Virtus Ciserano, il sesto successo consecutivo (1-2) grazie alle reti di Pasquato dopo solo 3’ e di Cupani nella ripresa. Niente da fare per la formazione di Del Prato, capace di accorciare le distanze, senza riuscire a raddrizzare un avvio in salita.