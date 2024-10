Garante delle persone senza libertà Proposta bocciata dal centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La maggioranza diha respinto in Consiglio comunale laavanzata dall’esponente della minoranza Daniele Di Loreto di istituire la figura delcomunaleprivate dellapersonale. Si tratta di una funzione istituzionale territoriale, che ha come compito di garantire il rispetto dei diritti di tutti coloro che, a diverso titolo, si trovano nella condizione di privazione dellapersonale: i detenuti, lein stato di arresto, lesottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e quanti si trovano ricoverati in residenze sanitarie e sono spesso incapaci di intendere e di volere. "Incomprensibile il motivo per cui la sindaca Roberta Tardani ha respinto la mozione e sorprendente è stato il voto unanime della maggioranza. peccato, un’occasione persa per la città" è il commento di Di Loreto.