Foggia donna trovata morta dopo un incidente | indagato il marito La procura sospetta una messinscena

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ladiindaga sulla morte di Lucia Salcone, 47enne, il cui cadavere è stato trovato carbonizzato tra le lamiere dell’auto sulla provinciale tra San Severo e Castelnuovo della Daunia. A bordo con lei anche ilCiro Caliendo, noto imprenditore vitivinicolo della zona che, stando alle prime ricostruzioni, ha parlato di unstradale avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre: secondo la sua versione, il veicolo è finito fuori strada, si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco. L’uomo presenta gravi ustioni su mani e braccia: agli inquirenti ha detto di aver tentato di soccorrere la moglie, ma di non aver fatto in tempo a metterla in salvo.