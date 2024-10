Fatemi parlare a lei Grande Fratello | Enzo Paolo l’annuncio in lacrime per Carmen Russo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Come farò senza di te”.Turchi in. L’emozione prende il sopravvento e non riesce a trattenere questo pianto a dirotto. Turchi, noto ballerino e coreografo, è uno dei concorrenti più amati del2024. La sua partecipazione al reality show ha suscitatointeresse, non solo per la sua carriera artistica, ma anche per il suo profondo legame con la famiglia e le emozioni che ha condiviso con il pubblico. >> “Mi dispiace tanto”.Turchi scoppia inper la figlia Maria Nato a Napoli, Turchi ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza fin da giovane, diplomandosi presso la Scuola del Teatro San Carlo.