Europa e Conference League 2024 25 ? 2 e 3 Ottobre Diretta Esclusiva Sky NOW | Palinsesto Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si torna in campo inper la seconda giornata della “phase” di UEFAe l’inizio della UEFA, da vivere insu Sky e in streaming su NOW. Giovedì 3in campo con tutte le 36 partite (due in anticipo mercoledì 2), da seguire in contemporanea anche grazie aGol.LE ITALIANE - Giovedì alle 18.45 si inizia con la Lazio, impegnata in casa contro i francesi del Nizza. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La Roma sarà impegnata alle 21 in trasferta contro l’Elfsborg (su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW). Alle 21 anche l’esordio della Fiorentina, che al Franchi sfiderà The New Saints su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e NOW.