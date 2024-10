Disastri ambientali e comportamenti sostenibili sono collegati Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In un mondo sempre più vulnerabile agli eventi climatici estremi diventa importante capirele azioni umane poscambiare il corso degli eventi futuri. Seguendo la visione antropogenica del cambiamento climatico, vimolte evidenze scientifiche che fanno supporre l’interferenza delle attività umane nei naturali mutamenti del clima. In un recente studio, After the storm: Environmental tragedy and sustainable mobility (di prossima pubblicazione su Ecological Economics), abbiamo analizzato (tramite una analisi a equazioni strutturali effettuata con dati survey)queste catastrofi possano influenzare la consapevolezza ambientale, la fiducia nelle istituzioni e le scelte individuali, con un’applicazione ai temi della mobilità urbana sostenibile, punto cardine della rigenerazione urbana e quindi del miglioramento della vivibilità dei luoghi comuni giornalieri.