Dengue kit inutile L’affondo di Burioni | | Niente principio attivo E per i larvicidi è tardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) FANO di Benedetta Iacomucci Pepe della Tasmania, olio di avocado, camomilla, calendula. E poi oli essenziali di lavanda e menta. La strategia di contrasto al proliferare del virus, concentrata in tre prodotti in vendita da ieri nelle farmacie comunali fanesi al prezzo scontato di 15 euro, dopo i miasmi della disinfestazione urbana e delle pasticche larvicide nei tombini, profuma adesso di fiori e spezie. Ma sull’efficacia solleva più di un dubbio Roberto, il virologo del San Raffaele di Milano. "Manca il. E se l’efficacia non è provata – ammonisce – si mettono in pericolo le persone".