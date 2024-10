Chiavette rifiuti si parte Il via per 130mila utenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Entra nel vivo il progetto ‘Firenze città circolare’ e in pochi giorni, da oggi e in quelli successivi al 10 ottobre, circa un terzo degli abitanti di Firenze – ovvero poco meno di– saranno coinvolti dalla rivoluzione delleA-pass, necessarie per poter aprire i contenitori per i. Il progetto è relativo infatti al piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento deinella città di Firenze, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility. Da oggi l’attivazione dei cassonetti elettronici coinvolge Firenze Nova, nel Quartiere 5: lecoinvolte sono 4.400. Dal 10 ottobre la rivoluzione interesserà le zone di Isolotto e Canova e qui lecoinvolte sono ben 125mila.