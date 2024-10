Caos treni telo su cavi tratta Roma-Civitavecchia | ritardi fino a 2 ore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ancora disagi per idopo il mercoledì nero dei trasporti. Unne è finito suiche si trovano sopra i binari dellaall’altezza di Santa Severa. Sul posto è arrivata la Polfer che sta svolgendo tutti gli accertamenti. Al momento non sono stati registrati feriti, ma iche dovevano percorrere lasubirannoa due ore. Previste anche la cancellazione di alcune corse. Ansa riporta che ilne è arrivato suia causa del forte vento. Un passeggero di un treno colpito dal ritardo su X, prima Twitter, ha scritto: «Da più di un’ora siamo fermi all’altezza di Santa Severa perché, a quanto pare, un tizio con un deltaplano si è schiantato causa maltempo sul binario dellaPisa –». La notizia non è stata confermata.