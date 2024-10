Blitz estivo del N A S nel salernitano | sequestrate 10 tonnellate di alimenti chiusi ristoranti e strutture sanitarie

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I Carabinieri del N.A.S. di Salerno, nel corso del periodo, hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico in vari settori di intervento, tra cui stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, campeggi, acquapark, centri benessere, agriturismi,, punti di ristoro autostradali, servizi di continuità assistenziale esocio-. Leispezionate In particolare sono state ispezionate 486(di cui 186 risultate “non conformi”), elevando248 sanzioni per un importo pari a circa 100.000,00 euro, segnalando alle autorità ammnistrative 108persone.