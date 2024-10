Barbara d' Urso torna negli studi Rai | reazioni e come è stata accolta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo aver militato per tantissimi anni in Mediaset,d'taRai. Per suggellare l'evento importante, la donna ha voluto immortalare il momento in cui con l'auto ha varcato la soglia deglidi Viale Mazzini e, ovviamente, ha immortalato anche il momento in cui ha messo fisicamente piede all'interno dell'azienda, dopo aver passato tanti anni in quella competitor. L'ex Lady Cologno è apparsa emozionata ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso che, probabilmente, potrebbe anche segnare un suo graduale ritorno definitivo in azienda. Intanto, mediante il suo account di Instagram, la donna ha mostrato anche quale siala reazione dei collaboratori Rai al suo ritorno.