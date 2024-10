Auto storiche ville di lusso e una barca d’epoca unica al mondo | sequestri 47 milioni a un imprenditore romano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Aveva accumulatoe terreni nei posti più esclusivi, da Roma all’Argentario e la Costa Smeralda. Nonostante figurasse nullatenente, un imprebditoreviveva come un re, circondato dadi– Rolls Royce, Bentley e Ferrari – e perfino unaa velaal. Il tutto acquistato coi redditi nascosti di una “galassia societaria" con sede in paradisi fiscali: aziende tutte intestate a prestanome. Ammonta a oltre 47di euro il valore del maxi sequestro a un, ritenuto dagli investigatori "socialmente pericoloso per i numerosi precedenti giudiziari a suo carico".