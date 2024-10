Allarme virus Marburg alla stazione di Amburgo | due persone in isolamento l’allarme dopo che un viaggiatore si è sentito male

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unsanitario ha paralizzato per ore lacentrale di, in Germania, a causa del sospetto di un’infezione da, una malattia altamente virulenta e letale simile all’Ebola. L’episodio è scattato a seguito delssere accusato da un passeggero, un giovane studente di medicina di 26 anni, che viaggiava con la fidanzata su un treno proveniente da Francoforte. La coppia era arrivata in Germania con un volo dall’Africa: entrambi presentavano sintomi simil-influenzaliessere rientrati dal Ruanda, dove ilha già causato almeno 8 morti e 26 casi confermati. Il giovane, uno studente di medicina di 26 anni, avrebbe assistito nel Paese africano un paziente affetto da una malattia infettiva. Insiemesua fidanzata, ha iniziato ad accusare sintomi simil-influenzali a bordo di un treno ad alta velocità proveniente da Francoforte.