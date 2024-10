Accuse Hamilton | dietrofront clamoroso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 3 ottobre 2024)del pilota inglese che aveva aspramente criticato la strategia dopo il Gran Premio di Singapore Non è sicuramente una bella annata per Lewische sa, inoltre, quale sarà il proprio futuro l’anno prossimo. E lo sanno soprattutto i tifosi della Ferrari che non vedono l’ora di vedere in Rosso il pilota che ha vinto sette titoli mondiali. Una leggenda della Formula Uno.(Lapresse) – Ilveggente.itAlla fine del Gran Premio di Singapore Lewis aveva aspramente criticato quelle che erano state le scelte della scuderia: iniziando al terzo posto con gomme morbide,ha concluso la competizione al sesto posto, un risultato inferiore alle aspettative. E questo gli aveva lasciamo l’amaro in bocca.