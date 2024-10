Zelensky parla ancora di vittoria dell’Ucraina Ma il fronte orientale di Kiev è vicino al collasso

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dacontinuano a ripetere che “laè possibile”, a patto di ottenere più armi e il loro via libera per usarle in territorio russo. Eppure, la situazione alsembra raccontare un’altra storia: l’aviazione di Vladimir Putin continua a colpire incessantemente l’ex repubblica sovietica, mentre le truppe del Cremlino, seppur lentamente, avanzano nel Donbass con un’andatura che appare “inarrestabile”. Come accade ormai da settimane, anche ieri l’esercito di Mosca è riuscito a infliggere duri colpi alla resistenza ucraina. Prima, è arrivata la conquista del villaggio di Verkhnekamenskoye, nella regione di Donetsk, seguita poi dalla capitolazione della città strategica di Vuhledar, al termine di settimane di sanguinosi combattimenti.