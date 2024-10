Una gomma a terra scatena l’inferno | scuolabus prende fuoco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

Un tragico incidente ha portato alla morte di alcuni studenti, partiti in gita con i propri insegnanti per visitare una storica città Questa settimana la Thailandia è rimasta sconvolta da un tragico incidente. Un autobus a due piani, che portava a bordo un gruppo di bambini e insegnanti, si è scontrato contro un ostacolo in autostrada e dopo l'impatto ha preso. Secondo quanto riportano i media locali, l'impatto sarebbe stato causato da una, che ha portato l'autista a perdere il controllo del veicolo, andandosi a scontrare. Con il veicolo viaggiavano 38 bambini e 6 insegnanti, partiti alla volta di una gita scolastica originari di Uthai Thani. Questi si stavano recando presso la storica città di Ayutthaya, distante circa 80 chilometri dalla capitale Bangkok.