Un guasto a Roma manda in tilt la circolazione dei treni le opposizioni | Salvini riferisca in Parlamento

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dalle 6.30 fino di oggi mercoledì 2 ottobre laferroviaria nelle stazioni di Termini e Tiburtina diè rimasta bloccata a causa di unalla linea, che si sarebbe risolto intorno alla 10. Inon sono partiti da nessuna delle due stazioni, causando enormi disagi ai cittadini. I tabelloni informativi sono rimasti spenti in entrambe le stazioni, ma non è ancora chiaro se il gesto sia stato intenzionale o meno. Le conseguenze si sono avvertite in particolare sull'Alta Velocità: oltre alla capitale, si sono registrati ritardi anche a Napoli, Milano, Salerno e Torino. Nonostante il problema sembra essersi risolto, è possibile che i disagi si ripercuoteranno lungo tutta la giornata e il personale di Fs sta lavorando per capire cosa sia successo. Sono state tante le testimonianze dei viaggiatori sui social, in particolare su Twitter.