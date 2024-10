Temptation Island Titty furiosa lancia l’anello di Antonio nel fuoco | Ora mi sento più forte non ha più senso indossarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un gesto, inaspettato, carico di rabbia, quello con cuiha scaraventato neldel falòdi fidanzamento chele aveva donato, come simbolo del loro amore. È successo durante la puntata didi ieri, 1 ottobre, in cui i due ragazzi campani sembrano essersi definitivamente detti addio. Il loro viaggio nei sentimenti, dunque, sembra aver preso una svolta inaspettata, come dimostra il gesto improvviso della giovane donna. La ragione di questa scelta è da ricercarsi nel comportamento di, che avrebbe dichiarato di essersi sentito forzato a regalarle. Parole, che hanno ferito moltissimo, ma non è questa l’unica ragione del suo dolore. Perché nel frattempo, il concorrente campano si è avvicinato moltissimo a Sara, del gruppo delle single, imbarcandosi in un corteggiamento serrato.