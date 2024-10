Temptation Island dove vedere la replica della puntata del 2 ottobre 2024 | il drama di Anna e Alfred continua

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladidel 2, come sempre, è visibile inintegrale su Mediaset Infinity, a questo link,potrete osservare i nodi che, inesorabili, iniziano a venire al pettine tra mancanze di rispetto, tradimenti e sfuriate di gelosia ingiustificata. A dire il vero, per Titty la misura è già colma; messa di fronte al fatto compiuto, ovverosia i flirt conclamati del fidanzato Antonio con la tentatrice Saretta, la donna schifata, getta nel falò l’anello di fidanzamento ‘da diciotto euro’ ricevuto a Parigi poco tempo prima: “Dobbiamo sposarci fra due anni, ha visto un culo e s’è scordato tutto!. Ormai sono allo step che mi fa schifo!“. Dal canto suo, però, Antonio, non se la passa meglio: follemente innamorato di Saretta, che non lo ricambia per nulla, vorrebbe rendere esclusivo il loro rapporto.