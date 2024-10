Temptation Island 12 quarta puntata | Diandra e Valerio escono separati dopo il falò di confronto anticipato Alfred bacia la tentatrice Sofia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si è appena conclusa ladella dodicesima edizione di, il reality delle tentazioni condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Il racconto delle coppie ancora in gioco nei rispettivi villaggi all’Is Morus Relais è entrato subito nel vivo con la richiesta didialla sua fidanzatain seguito ad alcune dichiarazioni della donna che non sono andate affatto giù all’impiegato statale. Prima del fatidico momento però sono state mostrate all’imprenditrice delle clip diin cui appare molto vicino allaYulia. In un altro video l’uomo decide di portare la single a fare un aperitivo con pietanze tipiche sarde in riva al mare.appare molto interessato a Yulia. I due sono apparsi molto affettuosi e si sono scambiati carezze e abbracci.