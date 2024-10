Stritolati nella morsa del degrado Ex Lebole e centro per migranti | esplode la protesta dei residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Siamo( tra l’ex Hotel Truciolini, trasformato in undi accoglienza, e lain totale stato di abbandono". Il comitato formato dae lavoratori di via Ferraris ieri in prefettura ha incontrato il vicario e gli addetti di Ospita, la società che gestisce la struttura da quando lo scorso agosto sono arrivati i primi trenta. Oggi sono 48. "Da qualche giorno sono ripartiti i lavori nell’edificio. Voci avevano parlato di interventi per accogliere altriin arrivo. Ieri, in prefettura abbiamo avuto una prima rassicurazione" ci spiegano dal comitato. "La società che gestisce la struttura ci ha spiegato che i lavori che stanno procedendo nell’ala vecchia dell’edificio servirebbero per trovarsi pronti in caso di nuovi arrivi.