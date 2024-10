Spartaco Pupo | L' Autonomia aiuta il Sud a crescere e migliorarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'differenziata è una legge procedurale di attuazione di una modifica costituzionale approvata nel 2001 sotto il governo Amato, da una maggioranza di centrosinistra. Già alla fine degli anni '90 furono le leggi Bassanini, ispirate dall'allora ministro perla funzione pubblica Franco Bassanini, che di destra proprio non era, a introdurre un decentramento inteso come spostamento delle competenze dal centro alla periferia, che culminò nella riforma del titolo V. Ebbene, quella riforma è rimasta incompiuta per lunghi 23 anni, grazie alle resistenze di quelli che proprio non volevano rinunciare a prassi, consuetudini e codici consolidati. Oggi paradossalmente quelle resistenze vengono dalla stessa parte politica che all'epoca era devota al “riformismo”, parola ormai espulsa dal vocabolario di una sinistra sempre più reazionaria.