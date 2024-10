Salerno spaccio di stupefacenti | arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio del 30 settembre, a(SA), idel Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hannoper “detenzione ai fini didi sostanza”, Marco DE CRESCENZO, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per 5 grammi, eroina per 3 grammi e hashish per 40 grammi, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 740,00 verosimile provento dell’attività illecita. L'articolodidaiproviene da Anteprima24.it.