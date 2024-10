Ritardi treni Strisciuglio Rfi | Guasto raro a cabina elettrica escluso attacco hacker

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Rfi si scusa per i gravinella circolazione deiche hanno colpito moltissimi passeggeri nella giornata di oggi. “È doveroso per Rete ferroviaria italiana scusarsi per i disagi della giornata. Stamattina è avvenuto unche ha colpito lache alimenta l’impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le nostre forze, i nostri operai sono prontamente intervenuti e abbiamo ripristinato la situazione. Ovviamente l’orario di accadimento ha comportato che i disagi siano ancora in corso di assorbimento. Le cause di questosono ancora in corso di accertamento”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Gianpierosui disagi provocati in mattinata dae cancellazioni dia Roma e su tutta la rete ferroviaria nazionale.