Messinese incidente frontale moto – trattore | morto Giuseppe Iudicello

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tragedia sulle strade del, dove un gravesulla SP 176, tra Pettineo e Castel di Lucio, ha tolto la vita a, un 44enne di Castel di Lucio. Secondo le prime ricostruzioni riportate, intorno alle 15,era in sella alla sua Ducati in contrada Ogliastro e percorreva la strada Provinciale in direzione Pettineo. Durante il tragitto, si è trovato di fronte unche viaggiava nella direzione opposta. Ilciclista avrebbe tentato di evitare il mezzo agricolo, ma la suaè finita contro la ruota sinistra del. L’urto ha fatto perdere ail controllo della, disarcionandolo e facendolo schiantare violentemente contro il guard rail.