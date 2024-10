Llorente | Conte è uno da 30 gol a stagione ma deve concentrarsi sul lavoro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Fernando, ex calciatore del Napoli e della Juventus sulla Gazzetta dello Sport offrono uno sguardo interessante sulle dinamiche del calcio italiano.si è incentrato, in particolare, sulle due squadre in cui ha giocato (Napoli e Juventus), ma anche sull’Inter.su Giuntolisottolinea l’importanza di Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli, considerandolo una figura di garanzia. Questo implica cheha fiducia nella sua capacità di costruire una squadra competitiva. “Hanno speso molto perché vogliono tornare a trionfare.” L’Inter resta la più forte per lo scudetto, ma anche la Juventus c’è. Va temuto anche il Napoli,è un fenomeno.ha affermato che quest’anno si gioca un calcio più aperto, chi sblocca la gara ha più chance di vincere. Alla prima palla goal si può indirizzare la serata.