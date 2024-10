LIVE Shakhtar-Atalanta 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | la sblocca Djimsiti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Momento di respiro per l’undici di Gasperini, loabbozza un palleggio e prova ad abbassare il ritmo dello spartito. 24? Ancora Samardzic, serpentina ubriacante nell’area avversaria e sinistro stropicciato deviato in corner. Sugli sviluppi Dea pericolosa con Kossounou da palla inattiva. 23? Sinistro di Samardzic, il serbo spara alto dai 20 metri : tanta forza ma poca precisione. Superora in campo. 20?II, VANTAGGIO, 0-1. Cross dalla sinistra di Lookman dopo tocco corto su punizione con Samardzic, Ederson buca in girata mentre l’albanese è puntuale ad arrivare al tap-in di destro sul secondo palo! 19? Buona uscita di Riznyk. Lookman si accentra da sinistra e cerca il servizio profondo per Zappacosta nello stretto, impossibile arrivarci per il 77.