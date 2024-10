‘La strambata’ di Vegliani | Ricordiamoci di Cayard nel 2000 Luna Rossa ci dà speranza non è finita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)VICINA A SALUTARE LA COPPA AMERICA Siamo sull’orlo del precipizio, però nulla è perduto. La storia della Coppa è fatta di grandi recuperi. Nel, il primo anno di, Paulvinceva 4-3: la barca italiana rimontò e vinse 4-5. Il team è sicuramente preparato. Ben venga il giorno di riposo, perché aiuta a ricaricare le pile e liberare la mente. I MOTIVI DELLE DUE SCONFITTE ODIERNE Abbiamo fatto un paio di errori in più, soprattutto nella prima. Quando abbiamo incrociato davanti non ne abbiamo approfittato. Forse si sarebbe potuto virare e andare dalla parte di Ineos, ma non ne abbiamo la certezza. LA PARTENZA PERSA NELLA SECONDA REGATAha fatto delle belle partenze quando si è tenuta lontana da Ineos, nella seconda di oggi era troppo vicina. Il gioco di stare nelle turbolenze non funziona.