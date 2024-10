Knix lancia una nuova collezione di shapewear inclusiva completamente su misura | basta tagliarla

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il marchio canadese, noto per la sua innovativa biancheria intima mestruale, ha ampliato la sua offerta con unadipersonalizzabile, pensata per adattarsi perfettamente a ogni tipo di abbigliamento. La, disponibile online e nei 15 negozi fisici del brand, include una gamma di capi studiati per modellare il corpo senza rinunciare al comfort, grazie all’uso di tecnologie brevettate.e lapersonalizzabile Tra i pezzi più interessanti dici sono il Scoop Neck Shaper Thong Bodysuit a 90 dollari, il Scoop Neck Shaper Bodysuit a 100 dollari e il High Rise Shaper Short a 65 dollari. Laoffre anche soluzioni più casual, come il Sculpt Rib Cotton Tank a 38 dollari e il Sculpt Rib Cotton T-shirt a 46 dollari, tutte disponibili in diverse taglie e colori.