Inzaghi riceve il Tapiro d’oro La motivazione è extra-campo…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Simoneha ricevuto il. Nella programmazione odierna di Striscia la Notizia su Canale 5 c’è il premio dato all’allenatore dell’Inter. Lanon riguarda il campo. CURVE – Il problema ‘curve‘ ed ultras ora viene affrontato in chiave ironica, ma non troppo. Striscia la Notizia, il programma di Canale 5, ha annunciato sui propri social che questa sera andrà in onda l’incontro tra Valerio Staffelli e Simone. Il motivo? L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il suo terzo. ??STASERA A STRISCIA??a Simonecoinvolto nella vicenda biglietti per la curva dell’Inter. Imbarazzo perche dovrà rispondere in ProcuraLeggi l’articolo al link: https://t.co/FrLW2zhCn5#Striscialanotizia @VStaffelli #ValerioStaffelli #Simonepic.twitter.