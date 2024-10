Il sindacalista | Produzione tornata ai numeri del 1957 Il governo intervenga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Siamo di fronte a una crisi drammatica dell’auto in Italia e in Europa che investe direttamente Stellantis. Quali punti suscitano maggiore preoccupazione? "Stellantis quest’anno produrrà meno di 300mila auto, segnando il minimo storico, tornando ai livelli del. L’indecisione sull’elettrico sta causando effetti drammatici come lo stop alla Gigafactory a Termoli, laquasi ferma da mesi, nessun progetto per la rete elettrica, nessun investimento a breve per nuovi modelli, il rinvio di quelli previsti, il record della cassa integrazione in tutti i siti e un’azione dura e inaccettabile nei confronti dei lavoratori della logistica, dei servizi e degli appalti". È netto Rocco Palombella, ilda 15 anni alla guida dei metalmeccanici della Uilm, che oggi riunisce mille delegati a Firenze per l’assemblea nazionale.